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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Samsung представила смартфон, который можно носить на запястье Будущее, в котор...

Samsung представила смартфон, который можно носить на запястье Будущее, в котор...

Samsung представила смартфон, который можно носить на запястьеБудущее, в котором вы сможете носить свой смартфон на запястье, кажется близким, поскольку Samsung представила телефон, который действительно гибкий и облегает вашу руку.

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