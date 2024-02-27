Samsung представила смартфон, который можно носить на запястье Будущее, в котор...

Samsung представила смартфон, который можно носить на запястьеБудущее, в котором вы сможете носить свой смартфон на запястье, кажется близким, поскольку Samsung представила телефон, который действительно гибкий и облегает вашу руку.
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