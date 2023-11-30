"Mr. President, Tap The Brakes": 3,900 Auto Dealers Warn EV Demand Crumbling Data from Bankrate indicates that interest rates for new auto loans with a 60-month term have reached their highest point since the Dot Com bust era.
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