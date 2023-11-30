Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

6 подписчиков

"Mr. President, Tap The Brakes": 3,900 Auto Dealers Warn EV Demand Crumbling

"Mr. President, Tap The Brakes": 3,900 Auto Dealers Warn EV Demand Crumbling

"Mr. President, Tap The Brakes": 3,900 Auto Dealers Warn EV Demand Crumbling Data from Bankrate indicates that interest rates for new auto loans with a 60-month term have reached their highest point since the Dot Com bust era.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх