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  • Вячеслав Кудрявцев
    Большая просьба к минкульту побольше денег давайте на съемки словов пацанов и крутите их почащеС особой жестокос...
  • Влад Владимиров
    У власти страны одного с ушибленным мозгом полудурка этим неадекватным хохлам, похоже, маловато... Понятно всем, что ...Кличко захотел на...
  • Галина Лапина
    👍👍👍👍👍Два патриота Росс...

Будущее уже здесь: чем удивляли Путина на III Конгрессе молодых ученых

Будущее уже здесь: чем удивляли Путина на III Конгрессе молодых ученых

На уходящей неделе президент России отдельно встретился с молодыми учеными, съехавшимися со всей страны на Конгресс в Сириусе, и у 18 из них была уникальная возможность задать вопрос Владимиру Путину, не дожидаясь прямой линии, и продемонстрировать свои работы.

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