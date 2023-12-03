Будущее уже здесь: чем удивляли Путина на III Конгрессе молодых ученых

На уходящей неделе президент России отдельно встретился с молодыми учеными, съехавшимися со всей страны на Конгресс в Сириусе, и у 18 из них была уникальная возможность задать вопрос Владимиру Путину, не дожидаясь прямой линии, и продемонстрировать свои работы.
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