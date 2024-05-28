Объявление Агентства госуслуг относительно удостоверений личности

Граждане Республики Молдова обязаны иметь удостоверения личности, начиная с 16 лет. Первое удостоверение личности гражданина Республики Молдова выдается бесплатно, в течение 20 рабочих дней, в любом многофункциональном центре, независимо от места жительства заявителя.
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