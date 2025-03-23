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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал очки в 4-м матче кряду – ассист против «Юты». У него 97 баллов в 65 играх

Форвард «Тампы» сделал голевую передачу в игре с «Ютой» (4:6), набрав 97-е (29+68) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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