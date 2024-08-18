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Ученые из Китая выяснили, что пестициды плохо смываются с овощей и фруктов

Ученые из Китая выяснили, что пестициды плохо смываются с овощей и фруктов

Исследования, проведенные учеными из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае, показали, что обычное мытье фруктов и овощей не всегда гарантирует полное удаление остатков пестицидов с их поверхности.

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