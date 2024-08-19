На Коровинском шоссе пьяный водитель устроил стрельбу и напал на полицейских

Возле дома на Коровинском шоссе сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя автомобиля Ford, который протаранил шлагбаум, затем открыл стрельбу, а потом напал на полицейских при исполнении, сообщает агентство РИАМО.
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