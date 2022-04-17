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Тен Хаг будет участвовать в решении «МЮ» по Роналду. Тренер подпишет 4-летний контракт на этой неделе

Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» зависит от Эрика тен Хага. На этой неделе тренер, сейчас работающий с «Аяксом», подпишет 4-летний контракт с «Манчестер Юнайтед».

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