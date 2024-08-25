Мария Куликова рассказала о тяжелом выборе профессии сына

Актриса Мария Куликова воспитывает 15-летнего сына Ивана от брака с актером Денисом Матросовым. Хотя многие дети знаменитостей идут по стопам родителей, Иван явно выбрал свой путь и не собирается становиться актером.
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