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Мария Куликова рассказала о тяжелом выборе профессии сына

Мария Куликова рассказала о тяжелом выборе профессии сына

﻿﻿Актриса Мария Куликова воспитывает 15-летнего сына Ивана от брака с актером Денисом Матросовым. Хотя многие дети знаменитостей идут по стопам родителей, Иван явно выбрал свой путь и не собирается становиться актером.

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