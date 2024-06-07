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Додик: Запад планировал разделить Россию на пять частей и тренировался на Югославии

Додик: Запад планировал разделить Россию на пять частей и тренировался на Югославии

Президент Республики Сербской назвал целью Запада российские ресурсы. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик заявил, что Запад планировал, «оккупировав Украину полностью», приблизиться к России и разделить ее на пять частей.

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