Додик: Запад планировал разделить Россию на пять частей и тренировался на Югославии

Президент Республики Сербской назвал целью Запада российские ресурсы. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик заявил, что Запад планировал, «оккупировав Украину полностью», приблизиться к России и разделить ее на пять частей.
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