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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот у него. Он очень хотел играть. Думаю, его отпустит и он сможет выйти в следующем матче»

«Понятно, что сегодня команда очень хотела выиграть. И все стремились победить. Соперник сыграл от обороны, как мы и ожидали – на контратаках.

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