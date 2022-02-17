На Майдане Независимости в Киев в час ожидаемого «вторжения» России зазвучал гимн СССР

В Киеве на Майдане Независимости в час трепетно ожидаемого вторжения России, которое было анонсировано западными СМИ на 3 часа ночи 16 февраля, зазвучал гимн СССР, который, к тому же, в модернизированном варианте является ныне гимном России.
В Киеве на Майдане Независимости в час трепетно ожидаемого вторжения России, которое было анонсировано западными СМИ на 3 часа ночи 16 февраля, зазвучал гимн СССР, который, к тому же, в модернизированном варианте является ныне гимном России.
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