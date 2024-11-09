Шокированная внезапной 9-месячной беременностью 19-летняя рязанка родила сына

Врачей рязанка вызвала из-за боли в животе, причем ощущения были "умеренными". Бригада скорой помощи приняла решение госпитализировать девушку, так как никаких хронических диагнозов и подобных симптомов у нее раньше не наблюдалось.
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