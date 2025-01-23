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Когда власть остановит вакханалию мигрантов?

Когда власть остановит вакханалию мигрантов?

В Самаре трое пьяных азербайджанцев избили русского, угрожали девушке и чуть не убили местного депутата Турусина В понедельник, 20 января, в Самаре мигранты напали на местного депутата Сергея Турусина: пытались зарезать, размахивали ножами и, даже несмотря на прибытие сотрудников полиции, вели себя как хозяева жизни.

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