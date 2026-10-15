Генеральное консульство Российской Федерации в Алма-Ате обратилось в Министерство иностранных дел Казахстана с просьбой об уточнении информации о задержании российского рэпера Наваи Бакирове.
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