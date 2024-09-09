Алаудинов: на Курском направлении ударный кулак возглавили ССО Украины

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил ТАСС, что ударный кулак группировки ВСУ на Курском направлении возглавили силы специальных операций (ССО).
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