Пост Дмитриева в Х о мигрантах в Сеуте набрал более 1 млн просмотров

Ироничный пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в соцсети Х о наплыве мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту набрал более 1 млн просмотров.
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