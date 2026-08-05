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ИА Регнум

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Пост Дмитриева в Х о мигрантах в Сеуте набрал более 1 млн просмотров

Ироничный пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в соцсети Х о наплыве мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту набрал более 1 млн просмотров.

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