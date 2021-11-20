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После Меркель разногласия между Европой и США только усилятся. Мнение экс-президента фонда Маршалла

После Меркель разногласия между Европой и США только усилятся. Мнение экс-президента фонда Маршалла

Новое правительство Германии будет продолжать проводить нейтральную внешнюю политику, что приведёт к еще большему усилению трансатлантических разногласий.

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