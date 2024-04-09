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Экипажи Т-80 громят позиции ВСУ на купянском направлении

Экипажи Т-80 громят позиции ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении огневые точки ВСУ громят наши танкисты. Боевые машины наносят разящие удары по технике и укреплениям боевиков, после чего быстро меняют позиции и снова ищут уязвимые места в обороне противника.

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