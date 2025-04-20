Розы в Приморском парке Победы успешно перезимовали

Цветники созданы по образцу исторических композиций В Приморском парке Победы завершился один из важных этапов сезонных работ — розы прошли успешную зимовку и были бережно «переодеты», сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
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