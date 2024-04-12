1. КНДР – социалистическое государство, которое больно той же болезнью, которой болела наша страна несколько десятилетий назад.
Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу
Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Действительно, газ, нефть и пр. продавать только дружествиным странам, но без перепродажи западу. А западу ничего не продавать. Отключить с ними все экономические связи. Также, прекратить совместную работу в космосе.
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7 час.
СК
Сергей К
запад найдет способ нужное ему купить. Да и Россия обходными путями покупает много ей нужного.
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7 час.
Балу -
Пока запад поставляет оружие бандеровцам Россия должна поставлять всем странам, находящимся в конфронтации с западом всё, что необходимо для выживания этих стран... Это я и про КНДР, и про Иран, и даже про хуситов, палестинцев и талибан... И пошёл этот запад туда, куда ишаку солнце не заглядывает...
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6 час.
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