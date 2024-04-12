Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу

Действительно, газ, нефть и пр. продавать только дружествиным странам, но без перепродажи западу. А западу ничего не продавать. Отключить с ними все экономические связи. Также, прекратить совместную работу в космосе.

Балу -

Пока запад поставляет оружие бандеровцам Россия должна поставлять всем странам, находящимся в конфронтации с западом всё, что необходимо для выживания этих стран... Это я и про КНДР, и про Иран, и даже про хуситов, палестинцев и талибан... И пошёл этот запад туда, куда ишаку солнце не заглядывает...