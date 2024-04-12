ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Был ли дефицит в СССР? Был. Если не считать послереволюционное время, период гражданской войны и ВОВ, то дефицит в ос...Товары гнили в ва...
  • Владимир Уфимцев
    Вот такой же фокус провернули эти предатели в конце 80х годов, чтобы развалить страну, привести всю экономику к краху...Товары гнили в ва...
  • Владимир Уфимцев
    Что значит, верю- не верю? Я жил в то время и могу свидетельствовать - дефицит был создан искусственно. Практика поли...Товары гнили в ва...

Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу

Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу

1. КНДР – социалистическое государство, которое больно той же болезнью, которой болела наша страна несколько десятилетий назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Действительно, газ, нефть и пр. продавать только дружествиным странам, но без перепродажи западу. А западу ничего не продавать. Отключить с ними все экономические связи. Также, прекратить совместную работу в космосе.
Ответить
7 час.
СК
Сергей К
запад найдет способ нужное  ему купить. Да и Россия обходными путями покупает много ей нужного.
Ответить
7 час.
Балу -
Пока запад поставляет оружие бандеровцам Россия должна поставлять всем странам, находящимся в конфронтации с западом всё, что необходимо для выживания этих стран... Это я и про КНДР, и про Иран, и даже про хуситов, палестинцев и талибан... И пошёл этот запад туда, куда ишаку солнце не заглядывает...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору