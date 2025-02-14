В День святого Валентина в Екатеринбурге можно сдать экспресс-анализ на ВИЧ

Сегодня в микрорайоне ЖБИ пройдет акция по быстрому тестированию на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили в ДИПе, тест-мобиль будет работать с 17:00 до 22:00 на площадке у торгового центра «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2).