МО РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 30 солдат

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о том, что на Запорожской направлении военнослужащие российских войск в течение суток сумели нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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