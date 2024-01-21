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МО РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 30 солдат

МО РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 30 солдат

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о том, что на Запорожской направлении военнослужащие российских войск в течение суток сумели нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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