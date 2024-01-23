От национализации отрасли в целом, до отмены приватизации жилья

Cветлана

непонятна логика...если изъять у 60% населения жилье из собственности, то государство сразу теряет ежегодный налог на имущество.....это раз...и второе....каким это непонятным образом за арендованное у государства жилье люди смогут платить те же самые... бешенные на самом то деле уже сейчас...суммы за коммуналку??? В смысле платежи за арендованное жилье станут меньше??? Ну в это сложно поверить...честно то говоря...и что...государство будет доплачивать эти недостающие суммы коммунальных платежей??? Смешно....ей богу....а может просто и доплачивать то не придется государству? А?? товарищи депутаты???))) может размеры коммунальных платежей по беспределу искусственно уже завышены?? И вы просто хотите изъять у народа последнее что есть- частную собственную жилплощадь...???