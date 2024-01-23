Как вытянуть коммунальное хозяйство из той ямы, в которой оно оказалось спустя несколько десятилетий после развала СССР? Об этом думают многие.
От национализации отрасли в целом, до отмены приватизации жилья
Комментарии
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Cветлана
непонятна логика...если изъять у 60% населения жилье из собственности, то государство сразу теряет ежегодный налог на имущество.....это раз...и второе....каким это непонятным образом за арендованное у государства жилье люди смогут платить те же самые... бешенные на самом то деле уже сейчас...суммы за коммуналку??? В смысле платежи за арендованное жилье станут меньше??? Ну в это сложно поверить...честно то говоря...и что...государство будет доплачивать эти недостающие суммы коммунальных платежей??? Смешно....ей богу....а может просто и доплачивать то не придется государству? А?? товарищи депутаты???))) может размеры коммунальных платежей по беспределу искусственно уже завышены?? И вы просто хотите изъять у народа последнее что есть- частную собственную жилплощадь...???
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20 час.
Александр Платов
А почему, собственно, граждане квартир, находящихся в собственности, должны платить какой-то налог? Есть разница, что у вас в собственности - часы или квартира? ВЫ купили и то, и другое за СВОИ деньги - с какого перепугу вы должны платить какой-то налог? Это чистой воды обдираловка, особенно если начисление этого налога идёт уже даже на квадратные метры этой ВАШЕЙ(!) квартиры! Или этот налог - уже как само собой разумеющееся?
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20 час.
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