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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Изучение состояния работы с населением в государственных органах и организациях проводится в Бобруйском районе.

Изучение состояния работы с населением в государственных органах и организациях проводится в Бобруйском районе.

В настоящее время в Бобруйском районе областной межведомственной рабочей группой проводится изучение состояния работы с населением в государственных органах и организациях, находящихся на территории района, организациях жилищно-коммунального хозяйства, торговли, социального обслуживания населения и других организациях, оказывающих услуги, обеспечив .

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