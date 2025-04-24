Изучение состояния работы с населением в государственных органах и организациях проводится в Бобруйском районе.

В настоящее время в Бобруйском районе областной межведомственной рабочей группой проводится изучение состояния работы с населением в государственных органах и организациях, находящихся на территории района, организациях жилищно-коммунального хозяйства, торговли, социального обслуживания населения и других организациях, оказывающих услуги, обеспечив .