Эффект «эмбарго»: динамика рынка нефти с начала декабря 2022 года Татьяна АрестоваНедавний выпуск CNN взорвал интернет своей «сенсационной» новостью: российские поставщики нефти не только не обанкротились из-за коварных ограничений, которые так старательно придумывал Запад, но и сумели заработать рекордные $37 млрд.