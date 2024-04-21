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Два года ждал: Маслякову-старшему нашли замену, и это не его сын

Два года ждал: Маслякову-старшему нашли замену, и это не его сын

После перенесенного ковида основатель КВН постепенно отходил от роли ведущего. Александр Масляков Maxim Burlak/Russian Look/Global Look PressДва последних года поклонники КВН наблюдали настоящую суету у тумбы ведущего КВН.

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Комментарии
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Надежда
Ну, хрусталев и хлюст! Вместе с урвантом выступил против СВО, вместе уехали, но этот проныра быстро сообразил, что он не сможет на западе найти себе применение и быстренько повернул лыжи обратно! Изобразил &quot;яничёнезнаюмояхатаскраю&quot; и занял все освободившиеся хлебные дыры. От рекламы с этим шнырем уже в глазах рябит, а уж в телевизоре от него просто никуда не скрыться!( Эрнст, похоже, теперь взял этого 45-летнего(до сих пор МИТЮ!)) под свое крыло вместо ваньки урванта, а он и не скрывает своего счастья, прыгая, как стрекозёл...
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