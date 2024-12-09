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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов не верит, что «Оренбург» останется в РПЛ: «Никаких шансов. Слишкович не самый плохой тренер, но точно не для этой команды» 

— Слишкович способен решить задачу по спасению? — Вообще никаких шансов. Чисто математически — одна победа в первом туре, восемь набранных очков, отрыв от зоны спасения (от зоны стыков — Спортс”) 6 баллов.

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