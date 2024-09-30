Сенатор Кунс счел неловким моментом слова Трампа о Путине на встрече с Зеленским

Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс поприветствовал встречу кандидата на пост президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, но отметил "поразительно неловкий момент", когда республиканец говорил о хороших отношениях с Владимиром Путиным при украинском лидере.