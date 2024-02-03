Почеттино о результатах «Челси»: «Все, что могу сказать: извините, нам не повезло»

После 22 матчей «синие» занимают в АПЛ 10-е место. «Важно иметь критический взгляд, анализировать ситуацию, отдавать отчет в том, что мы недостаточно хороши.
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