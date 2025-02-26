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Царьград

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Почти половина русских выступают за отмену моратория на смертную казнь

Почти половина русских выступают за отмену моратория на смертную казнь

Опрос ВЦИОМ показал, что 49% русских поддерживают отмену моратория на смертную казнь. Четверть предпочитает сохранить статус-кво, а 15% за отмену этой меры.

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