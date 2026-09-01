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Нижегородская правда

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Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера

Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера

T2, российский оператор мобильной связи, снимает региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети.

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