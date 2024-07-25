Solana зафиксировала 56% от общего показателя TVL среди всех non-EVM блокчейнов

Согласно последним данным от CryptoRank, Solana занимает первое место среди не-EVM блокчейнов по объему заблокированных средств (TVL) в сети, достигнув показателя $10,8 млрд, что составляет 56% от общей суммы в $19,4 млрд.
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