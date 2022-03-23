Олег Матыцин: «Будем верить, что в короткое время восстановим свои позиции на международном уровне. Сейчас мы говорим о 2023 годе»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российский спорт может восстановить свои позиции на международном уровне в 2023 году.

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