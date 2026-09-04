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Мошеннические схемы с цифровым рублём: аферисты уже нашли способ наживаться на новшестве

Мошеннические схемы с цифровым рублём: аферисты уже нашли способ наживаться на новшестве

С 1 сентября 2026 года в России началось поэтапное внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.

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