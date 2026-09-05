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ТАСС

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Путин открыл вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Путин открыл вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новый московский городской вокзал (МГВ) "Серп и Молот" на четвертом московском центральном диаметре (МЦД-4).

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