Путин открыл вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новый московский городской вокзал (МГВ) "Серп и Молот" на четвертом московском центральном диаметре (МЦД-4).
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