«Повенчал, а потом увел жену»: Настоятель храма из Петербурга разбил многодетную семью прихожанина и попал в колонию строгого режима

Что известно о любовной драме священника из Петербурга, из-за которой он загремел в колонию. Фото: личная страница ВКонтакте2 дня назад 9,3K прочитали Сразу несколько заповедей Христа нарушил 35-летний священник Виктор Бойков (имя изменено.