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Добрый Мир

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  • Надежда Белугина
    Спасибо, Валентина, за тёплый отзыв. 👍👍👍Потомок император...
  • Eduard
    Всю Украинубрать надо,чтобы никакие НАТО там не были!Бойцы прорвали об...
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    Молодцы!Жаль что сам не могу тамбыть!Бойцы прорвали об...

«Повенчал, а потом увел жену»: Настоятель храма из Петербурга разбил многодетную семью прихожанина и попал в колонию строгого режима

«Повенчал, а потом увел жену»: Настоятель храма из Петербурга разбил многодетную семью прихожанина и попал в колонию строгого режима

Что известно о любовной драме священника из Петербурга, из-за которой он загремел в колонию. Фото: личная страница ВКонтакте2 дня назад 9,3K прочитали Сразу несколько заповедей Христа нарушил 35-летний священник Виктор Бойков (имя изменено.

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