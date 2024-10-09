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КХЛ. «Трактор» примет «Адмирал», «Лада» – «Сибирь», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем»

КХЛ. «Трактор» примет «Адмирал», «Лада» – «Сибирь», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем»

«Трактор» примет «Адмирал», «Лада» – «Сибирь», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем». Фонбет Чемпионат КХЛ Трактор – Адмирал Дата проведения 9 октября, 17.

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