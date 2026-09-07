В Перми полицейские вывели из горящей квартиры 92-летнюю пенсионерку и эвакуировали жильцов дома

Вечером 5 сентября 2026 года в центре Перми к сотрудникам полка патрульно-постовой службы городского УМВД России, обеспечивавшим безопасность посетителей и участников спортивного мероприятия, за помощью обратились жильцы расположенного рядом на улице Борчанинова дома, где из окна квартиры третьего этажа шёл дым.