Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В Перми полицейские вывели из горящей квартиры 92-летнюю пенсионерку и эвакуировали жильцов дома

В Перми полицейские вывели из горящей квартиры 92-летнюю пенсионерку и эвакуировали жильцов дома

Вечером 5 сентября 2026 года в центре Перми к сотрудникам полка патрульно-постовой службы городского УМВД России, обеспечивавшим безопасность посетителей и участников спортивного мероприятия, за помощью обратились жильцы расположенного рядом на улице Борчанинова дома, где из окна квартиры третьего этажа шёл дым.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым