«Реал» объявил в соцсетях, что Мбаппе, Беллингем, Винисиус и Кукурелья претендуют на «Золотой мяч». Год назад мадридцы ничего не писали о награде и бойкотировали церемонию с 2024-го

«Реал» перестал сердиться на учредителей премии «Золотой мяч». Сегодня клуб опубликовал в соцсетях информацию о том, что на награду претендуют Килиан Мбаппе , Винисиус Жуниор , Джуд Беллингем и Марк Кукурелья .
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