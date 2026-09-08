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«Реал» объявил в соцсетях, что Мбаппе, Беллингем, Винисиус и Кукурелья претендуют на «Золотой мяч». Год назад мадридцы ничего не писали о награде и бойкотировали церемонию с 2024-го

«Реал» перестал сердиться на учредителей премии «Золотой мяч». Сегодня клуб опубликовал в соцсетях информацию о том, что на награду претендуют Килиан Мбаппе , Винисиус Жуниор , Джуд Беллингем и Марк Кукурелья .

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