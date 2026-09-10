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Царьград

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Китай запретит выдвижные ручки и бирюзовые огни на автомобилях с 2027 года

Китай запретит выдвижные ручки и бирюзовые огни на автомобилях с 2027 года

Регулятор намерен ограничить ряд решений, получивших распространение у местных производителей.С 2027 года в Китае начнут действовать ограничения для ряда автомобильных решений, которые получили распространение у местных производителей, пишет "За рулём".

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