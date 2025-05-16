В Камчатском крае произошел выброс пепла из вулкана на высоту до 8 тысяч метров

Проснулся Шивелуч, сообщили в МЧС В Камчатском крае проснулся вулкан Шивелуч. Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс пепла из вулкана зафиксирован на высоту до 8 тысяч метров.
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