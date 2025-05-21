Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию-2025

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил поздравительное письмо в адрес Форума Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ по сокращению бедности и устойчивому развитию-2025, который открылся в городе Сиань /адм.
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