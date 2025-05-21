Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию-2025

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил поздравительное письмо в адрес Форума Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ по сокращению бедности и устойчивому развитию-2025, который открылся в городе Сиань /адм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх