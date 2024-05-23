Юристы рассказали, как у дачников будут отбирать участки

Собственникам земельных участков следует серьезно отнестись к их содержанию, чтобы не столкнуться со штрафами и опасностью изъятия участка через суд, заявила РБК кандидат юридических наук Юлия Вербицкая-Линник.
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