Штормовое предупреждение объявлено в Уссурийске на четверг, 22 июня

Со смещением циклона вблизи прибрежных районов Приморского края в период с 21 по 22 июня 2023 в Уссурийском городском округе ожидается ухудшение погодных условий — пройдет дождь различной интенсивности, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.