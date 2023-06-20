Штормовое предупреждение объявлено в Уссурийске на четверг, 22 июня

Со смещением циклона вблизи прибрежных районов Приморского края в период с 21 по 22 июня 2023 в Уссурийском городском округе ожидается ухудшение погодных условий — пройдет дождь различной интенсивности, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.
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