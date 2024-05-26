Актера из сериала “Бандитский Петербург” Романа Жилкина задержали за дебош в полицейском участке

Актера «Бандитского Петербурга» задержали в Северной столице за пьяный дебош в отделе полиции. Что же произошло? Стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Роман Жилкин, известный по ролям в сериалах “Бандитский Петербург” и “Улицы разбитых фонарей”, оказался в центре пьяного скандала.