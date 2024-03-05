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Царьград

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Варианты нападения на Россию и озабоченность Даванкова: новости к утру 5 марта

Варианты нападения на Россию и озабоченность Даванкова: новости к утру 5 марта

Царьград Самара продолжает рассказывать об актуальных новостях региона, страны и мира.Пора их всех выгнать Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что послов Евросоюза следовало бы выгнать из страны.

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