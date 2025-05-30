Политика как он...
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Политика как она есть

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Советник главы ДНР призвал россиян не читать украинские СМИ

Советник главы ДНР призвал россиян не читать украинские СМИ

Россиянам следует избегать чтения новостей украинских изданий, поскольку они могут содержать ложную информацию и манипулировать сознанием.

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