Терпение верблюда закончилось: мальчик получил неожиданный отпор

На видео мальчик бегает возле верблюда и несколько раз пробегает прямо между его ног. Животное долго не реагирует на происходящее, но в какой-то момент теряет терпение и резко отталкивает его ударом ноги.
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