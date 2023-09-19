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Участковые уполномоченные полиции в Хабаровском крае задержали подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений

В ходе проведения рейдовых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району имени Полины Осипенко выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

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